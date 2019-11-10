مراكز الاقتراع فى رومانيا تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس جديد

بوخارست(أ ش أ)

فتحت مراكز الاقتراع فى رومانيا اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن نحو 18.2 مليون ناخب يحق لهم التصويت اليوم لاختيار مرشح من بين 14 مرشحا يتنافسون فى الانتخابات لشغل منصب الرئيس لمدة خمسة أعوام.



وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال فوز الرئيس الحالي كلاوس يوهانس بأغلبية الأصوات، تليه زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيوريكا دانسيلا التي تولت رئاسة وزراء البلاد حتى الشهر الماضي. ومن أبرز المرشحين أيضا المرشح المستقل ميرتشيا دياكونو، وهو ممثل سابق ومخرج مسرحي، بالإضافة إلى دان بارنا الذي يترأس ثالث أكبر الأحزاب في رومانيا "اتحاد انقاذ رومانيا".



وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين من حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين، فسيتم إجراء جولة إعادة في 24 نوفمبر الجاري.