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محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل بميادين العريش

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:44 م
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل بميادين العريش اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش الليلة فى بيان له ، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد سير العمل فى ميادين العريش .

وتابع المحافظ سير العمل على أرض الواقع يرافقه ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش والمهندس ناجي مدير جهاز تعمير سيناء ، والمهندس محمد انور مدير الاداره الهندسية  بالمجلس والمهندس أحمد صلاح مدير التنظيم بالمجلس .

وتم المرور علي ميدان بنك القاهرة وميدان الرفاعي وشارع البحر وشارع اسيوط وحي المساعيد وحديقة العريش البحرية و كورنيش المساعيد وعزبة ابو علي والتجهيزات لرصف الشارع المؤدي الي عمارات قرية السبيل الجديدة وأوصي المحافظ باستكمال  الأعمال داخل المدينة فى المواعيد المحددة وبالشكل الذى يليق بمدينة العريش عاصمه المحافظة .
 

شمال سيناء

مدينة العريش

سيناء

ميادين العريش

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