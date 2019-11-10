محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل بميادين العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش الليلة فى بيان له ، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد سير العمل فى ميادين العريش .

وتابع المحافظ سير العمل على أرض الواقع يرافقه ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش والمهندس ناجي مدير جهاز تعمير سيناء ، والمهندس محمد انور مدير الاداره الهندسية بالمجلس والمهندس أحمد صلاح مدير التنظيم بالمجلس .

وتم المرور علي ميدان بنك القاهرة وميدان الرفاعي وشارع البحر وشارع اسيوط وحي المساعيد وحديقة العريش البحرية و كورنيش المساعيد وعزبة ابو علي والتجهيزات لرصف الشارع المؤدي الي عمارات قرية السبيل الجديدة وأوصي المحافظ باستكمال الأعمال داخل المدينة فى المواعيد المحددة وبالشكل الذى يليق بمدينة العريش عاصمه المحافظة .