محافظ سوهاج: إزالة 59 حالة تعدى وبناء مخالف خلال 5 أيام

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات فورية، ومنها فى المهد لـ 59 حالة تعدى وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الـ5 أيام الماضية، مؤكداً تطبيق القانون بكل قوة لإستعادة أراضى الدولة وحق الشعب، داعياً جميع المواطنين الجادين فى تقنين أوضاع أراضى الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات.‎

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان أن مركز ومدينة البلينا نفذ حملة إزالات بقرية برخيل، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و7 قيراط و12 سهم، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة شنت حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدى بمجلس قروى الزوك على مساحة 17.5 قيراط أراضى زراعية.

وقال الأنصاري، إن مركز ومدينة طما أزال مبنى خارج الحيز العمرانى إزالة فورية بقرية أم دومة، على مساحة 100 متر، مشيراً إلى أن مركز ومدينة المراغة نفذ إزالة فورية لـ 13 حالة تعدى على مساحة 12 قيراط و30 سهم أراضى زراعية بقريتى "بناويط، وأولاد اسماعيل".

كما أزال مركز ومدينة طهطا 8 حالات تعدى بمجلس قروى الصوامعة غرب، على مساحة 7 قراريط، بالإضافة الى إزالة فورية بمجلس قروى بنجا للتعدى على مساحة 12 سهم.

ازالات بمراكز سوهاج



ازالات بمراكز سوهاج



ازالات بمراكز سوهاج