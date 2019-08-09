صور.. إزالة التعديات على 5381 متر من أراضى الدولة بسوهاج

كتب فريق المحافظات

نفذت مديرية أمن سوهاج، حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، فى الموجة 13 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

أسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ" 85 " قرار منها "53 " قرار صادرة من الإدارة العامة للري والصرف ، و " 12 " قرار أملاك دولة "، و"10" قرار تعد على منافع النيل و"10 " قرارات تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى "10" أفدنه، و"15" قيراط، و"6" سهم، بإجمالى مساحة "5381" متر وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.



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