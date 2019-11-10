سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة أجر عمال اليومية ويعلن عن مسابقة للقران الكريم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:29 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة أجر عمال اليومية ويعلن عن مسابقة للقران الكريم جانب من اللقاء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على زيادة اجر عمال اليومية " السركي" من 30 جنيها الى 50 جنيها لجميع العمال على مستوى محافظة جنوب سيناء.

 

واعلن المحافظ انه لن يدخر جهدا فى اتخاذ اية اجراءات لرفع مستوى المعيشة لعمال المحافظة لمجابة اعباء المعيشة وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية اسوة بزملائهم الذين يتم صرف الحد الادنى لهم .

من ناحية أخرى، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مدير مديرية الاوقاف بالمحافظة الشيخ اسماعيل الراوى وبرفقتة عدد من مشايخ وأئمة المساجد بالمحافظة، حيث قدم لهم الشكر على مجهوداتهم فى نشر تعاليم الدين الاسلامى السمحة وتجديد الخطاب الدينى بما لايمس الثوابت الدينية وكذا احيات عدد من المناسبات الدينية العطرة وكان اخرها امس من خلال الاحتفالية الكبرى التى اقيمت بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ لاحياء ذكرى المولد النبوى الشريف بحضور المحافظ وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والتى اقيمت ايضا بعدد من المساجد الكبرى مثل مسجد المنشية بطور سيناء وعدد من مساجد المدن الاخرى بالمحافظة

 

 كما حدد المحافظ يوم الجمعة القادم 15 نوفمبر لاقامة مسابقة لتكريم حفظة القران الكريم وذلك تحت رعايتة الشخصية بقاعة الاحتفالات بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ بعد صلاة الجمعة مباشرة.

 


مدينة شرم الشيخ

تكريم الأئمة

مسابقة المصرف

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صحة جنوب سيناء" تطلق قوافل طبية إلى أودية الحسوة 1 و2 بأبورديس.. الثلاثاء

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:11 ص

صور.. محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان السوق التجارى القديم وخليج نعمة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:05 ص

"أوقاف جنوب سيناء" تحتفل بالمولد النبوى بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:17 م

فرقة النيل للإنشاد الدينى تحيى ليالى جنوب سيناء احتفالا بالمولد النبوي

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:00 م

بدء الدراسة للفرقة الأولى بمعهد التمريض بجنوب سيناء 17 نوفمبر

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة