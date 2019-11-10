محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة أجر عمال اليومية ويعلن عن مسابقة للقران الكريم

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على زيادة اجر عمال اليومية " السركي" من 30 جنيها الى 50 جنيها لجميع العمال على مستوى محافظة جنوب سيناء.

واعلن المحافظ انه لن يدخر جهدا فى اتخاذ اية اجراءات لرفع مستوى المعيشة لعمال المحافظة لمجابة اعباء المعيشة وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية اسوة بزملائهم الذين يتم صرف الحد الادنى لهم .

من ناحية أخرى، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مدير مديرية الاوقاف بالمحافظة الشيخ اسماعيل الراوى وبرفقتة عدد من مشايخ وأئمة المساجد بالمحافظة، حيث قدم لهم الشكر على مجهوداتهم فى نشر تعاليم الدين الاسلامى السمحة وتجديد الخطاب الدينى بما لايمس الثوابت الدينية وكذا احيات عدد من المناسبات الدينية العطرة وكان اخرها امس من خلال الاحتفالية الكبرى التى اقيمت بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ لاحياء ذكرى المولد النبوى الشريف بحضور المحافظ وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والتى اقيمت ايضا بعدد من المساجد الكبرى مثل مسجد المنشية بطور سيناء وعدد من مساجد المدن الاخرى بالمحافظة

كما حدد المحافظ يوم الجمعة القادم 15 نوفمبر لاقامة مسابقة لتكريم حفظة القران الكريم وذلك تحت رعايتة الشخصية بقاعة الاحتفالات بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ بعد صلاة الجمعة مباشرة.