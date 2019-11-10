"فودة" يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لدورهم فى التعامل مع حريق إطارات طائرة اوكرانية

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية فى التعامل مع اندلاع حريق فى إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153، والذى كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.

حيث قد صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أنه تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق فى إحدى إطاراتها،نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة مما تسبب فى اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته .

وأوضح المصدر، إنه على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة خلال 45 ثانية، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ على الأداء الإحترافى فى التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع فى إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أى خسائر فى الأرواح. فيما تقدمت وكالة نيو ستار التابع لها الطائرة طراز ( B738 ) الشكر لرجال محطة شرم الشيخ للخدمات الارضيه على حسن تصرفهم وبسالتهم ومهنيتهم فى التعامل مع الحريق.

وأوضحت مصادر بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن العاملين الذين تمكنوا من التعامل مع الواقعة، هم: (ابراهيم عبد العال السيد، محمد عبد الله عطيه، محمد عبد المنعم عبد الوهاب، سيد عزوز سيد سليمان، هلال ابراهيم حسين، محمد ربيع فهيد، حسام احمد سعد، وعلى رأسهم المهندس اسامه عبد الراضى مدير المحطة).

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