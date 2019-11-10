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محافظ الغربية ووزير القوى العاملة يشهدان توقيع اتفاقيات عمل جماعية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:12 م
محافظ الغربية ووزير القوى العاملة يشهدان توقيع اتفاقيات عمل جماعية جانب من الحضور أثناء توقيع الاتفاقية
الغربية - محمد طارق

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شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية ، ووزير القوى العاملة ، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بشأن صرف العلاوة الخاصة بالـ 10% لعام 2019 لمصانع القطاع الخاص بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة ، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، كما تم توقيع اتفاقيات العمل بين ممثلى 35 شركة بالمحلة الكبرى، يعملون فى قطاع الغزل والنسيج وقطاع الكيماويات .

ومن جانبة ألقى عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج كلمتة ، مرحبا بالضيوف وسعادته للتواجد اليوم لتوقيع هذه الاتفاقيات، مضيفا أن اليوم هو يوم تفعيل القانون وتوحيد العمال وأصحاب الأعمال ، موضحا أن عمال الغزل والنسيج غلى مستوى الجمهورية فى مهمة الدفاع والنهوض بالدولة الحديثة ومواجهة الفكر المتطرف والعمل بجهد على رفعة الوطن من خلال العمل المتواصل .

فيما ألقى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، كلمته مرحبا بوزير القوى العاملة ، وأوضح محافظ الغربية أنه يوجد اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية للعمال والحفاظ على حقوقهم والدفع بعجلة الإنتاج ، ومنافسة المنتجات والأسواق العالمية وجذب الاستثمار .

 


القوى العاملة

محافظ الغربية

وزير القوى العاملة

اتفاقيات عمل جماعية

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