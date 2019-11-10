محافظ الغربية ووزير القوى العاملة يشهدان توقيع اتفاقيات عمل جماعية

الغربية - محمد طارق

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية ، ووزير القوى العاملة ، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بشأن صرف العلاوة الخاصة بالـ 10% لعام 2019 لمصانع القطاع الخاص بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة ، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، كما تم توقيع اتفاقيات العمل بين ممثلى 35 شركة بالمحلة الكبرى، يعملون فى قطاع الغزل والنسيج وقطاع الكيماويات .

ومن جانبة ألقى عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج كلمتة ، مرحبا بالضيوف وسعادته للتواجد اليوم لتوقيع هذه الاتفاقيات، مضيفا أن اليوم هو يوم تفعيل القانون وتوحيد العمال وأصحاب الأعمال ، موضحا أن عمال الغزل والنسيج غلى مستوى الجمهورية فى مهمة الدفاع والنهوض بالدولة الحديثة ومواجهة الفكر المتطرف والعمل بجهد على رفعة الوطن من خلال العمل المتواصل .

فيما ألقى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، كلمته مرحبا بوزير القوى العاملة ، وأوضح محافظ الغربية أنه يوجد اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية للعمال والحفاظ على حقوقهم والدفع بعجلة الإنتاج ، ومنافسة المنتجات والأسواق العالمية وجذب الاستثمار .