محافظ الغربية ووزير القوى العاملة فى لقاء مفتوح مع أصحاب الأعمال والعمال

الغربية محمد طارق

عقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، ووزير القوى العاملة إجتماعاً موسعاً مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وعدد من العمال للوقوف على المعوقات التى تواجههم والعمل على إزالتها.

جاء ذلك فى إطار الحرص فى دعم مسيرة العمل والإنتاج بالمحافظة مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويساعد فى توفير فرص عمل للمواطنين، وخلال اللقاء إستمع الوزير والمحافظ إلى متطلبات أصحاب الأعمال والتى تمثلت فى رغبة أحدهم بزيادة الجهد الكهربائى بأحد المصانع بالرغم من دفع كافة المتأخرات وعدم قدرة الأخرين على دفع تكاليف تغيير عدادات الكهرباء والمياه إلى عدادات كودية.

تواصل محافظ الغربية مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء جنوب الدلتا لحل هذه المشكلة وزيادة الجهد الكهربائى ، ورئيس شركة مياه الشرب الذى أوضح أنه يتم تغيير العدادات إلى كودية فى حالة تعطل الموجودة حالياً مع إمكانية تقسيط أى تكاليف.

وخلال اللقاء طالب وزير القوى العاملة أصحاب الأعمال بعمل مذكرة تفصيلية بمتطلباتهم فى ملف دعم الصادرات لعرضها على وزير المالية.

وأكد محافظ الغربية على دعم المحافظة الكامل لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال بما ينعكس على معدلات الإنتاج وزيادة دخل العمال.

ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لزيادة الإنتاج ودعم الإقتصاد ولمواجهة المغرضين الذين يسعون إلى هدم الدولة ، مطالباً الجميع بالعمل الجاد للنهوض بالوطن والإستمرار فى مسيرة التنمية.