سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية ووزير القوى العاملة فى لقاء مفتوح مع أصحاب الأعمال والعمال

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:08 م
محافظ الغربية ووزير القوى العاملة فى لقاء مفتوح مع أصحاب الأعمال والعمال جانب من اللقاء
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، ووزير القوى العاملة إجتماعاً موسعاً مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وعدد من العمال للوقوف على المعوقات التى تواجههم والعمل على إزالتها.

جاء ذلك فى إطار الحرص فى دعم مسيرة العمل والإنتاج بالمحافظة مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ويساعد فى توفير فرص عمل للمواطنين، وخلال اللقاء إستمع الوزير والمحافظ إلى متطلبات أصحاب الأعمال والتى تمثلت فى رغبة أحدهم بزيادة الجهد الكهربائى بأحد المصانع بالرغم من دفع كافة المتأخرات وعدم قدرة الأخرين على دفع تكاليف تغيير عدادات الكهرباء والمياه إلى عدادات كودية.

تواصل محافظ الغربية مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء جنوب الدلتا لحل هذه المشكلة وزيادة الجهد الكهربائى ، ورئيس شركة مياه الشرب الذى أوضح أنه يتم تغيير العدادات إلى كودية فى حالة تعطل الموجودة حالياً مع إمكانية تقسيط أى تكاليف.

وخلال اللقاء طالب وزير القوى العاملة أصحاب الأعمال بعمل مذكرة تفصيلية بمتطلباتهم فى ملف دعم الصادرات لعرضها على وزير المالية.

وأكد محافظ الغربية على دعم المحافظة الكامل لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال بما ينعكس على معدلات الإنتاج وزيادة دخل العمال.

ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لزيادة الإنتاج ودعم الإقتصاد ولمواجهة المغرضين الذين يسعون إلى هدم الدولة ، مطالباً الجميع بالعمل الجاد للنهوض بالوطن والإستمرار فى مسيرة التنمية.

 

 

 


محافظ الغربية

القوى العاملة

عمال الغربية

وزير القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة