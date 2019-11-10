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مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:00 ص
مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض مبادرة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت مبادرة 100 مليون صحة، إن المحافظة على النظافة الشخصية للأطفال والالتزام بالعادات الصحية يحمى الطفل من الإصابة بأمراض مثل الإسهال والقىء أو الإصابة بالديدان المعوية، التى تسبب الإصابة الأنيميا.

وأكدت مبادرة 100 مليون صحة، توفر توعية كاملة لطلاب المدارس والجامعات بنمط الحياة الصحى للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة.

وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة أنه يمكن التواصل مع خبراء للمبادرة عن طريق السوشيال ميديا، للتعرف على التغذية السليمة وسلسلة النصائح التى تقدم للأطفال.

الصحة

100 مليون صحة

النظافة الشخصية

الامراض

اخبار

اليوم السابع بلس

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