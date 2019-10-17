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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بمنطقة السيد البدوى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:46 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بمنطقة السيد البدوى مشاجرة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة اول طنطا،بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، من السيطرة على مشاجرة كبرى بشارع بوابة الكليلة بمنطقة السيد البدوى، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص بينهم حالات خطيرة بسبب خلافات سابقة، وتم القبض على 14 شخص من الطرفين

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، تلقى أخطار من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم اول طنطا من السيطرة على مشاجرة كبرى بين طرفين بمنطقة السيد البدوى، ادت إلى إصابة 6 أشخاص بجروح، وتم القبض على 14شخص، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


قسم أول طنطا

مشاجرة

أمن الغربية

السيد البدوي

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