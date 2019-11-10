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ما هو حجم خسائر إعصار هايان الذى ضرب الفلبين؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:34 م
ما هو حجم خسائر إعصار هايان الذى ضرب الفلبين؟.. اعرف التفاصيل إعصار هايان_أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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إعصار هايان هو إعصار مداري ضرب الفلبين فى شهر نوفمبر عام 2013 متجها نحو فيتنام مرورا ببحر الصين الجنوبى وهو واحد من أقوى الأعاصير المدارية التى سُجلت على الإطلاق. 

ويقول خبراء الأرصاد الجوية، أنه قد يكون أقوى عاصفة تضرب اليابسة منذ عشرات السنوات حيث بلغت سرعته 315 كم/ساعة ، وقد صُنّف في الدرجة الخامسة، وهو الأعنف منذ إعصار كاميل الذى ضرب ولاية ميسيسبى عام 1969.

ونشأ يوم 2 نوفمبركمجال من الضغط المنخفض الشرقي و الجنوب الشرقي من بوهنباى في المحيط الهادى الغربى ثم تحول ليصبح عاصفة استوائية  في وقت مبكر في اليوم التالى 

وفي يوم 9 نوفمبر أعلن الصليب الأحمر الفلبيني عن مقتل 1200 شخص في مدينة تاكلوبان الساحلية، وفي 10 نوفمبر أُعلن عن مقتل 10 آلاف شخص بالفلبين وأن الإعصار خلف دمار واسع النطاق في مدينة تاكلوبان.

وقال الرئيس الفلبينى بنينو أكينو فى بيان له، إن البلاد تعرضت لنكبة وطنية ودعى الجميع للتحلى بالهدوء فى سبيل تسريع جهود الإغاثة.

وقامت كثير من الدول بتقديم المساعدات للفلبين بعد ما تسببه إعصار هايان من خسائر مادية قدرت بقيمه 1.36  مليار دولار أمريكى.

وبعد هذه الأضرار الكبيرة التي سببها إعصار هايان، أرسلت الأمم المتحدة مساعدات هامة للفلبين، وقدم الاتحاد الأوروبى 4.2 مليون دولار كمساعدات.

وفى 10 نوفمبر، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تقديم بلاده مساعدات للفلبين وأمر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل، باستغلال سفن قيادة المحيط الهادي الأمريكية ومنهم حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن (CVN - 73) ، لتقديم المساعدات وإجلاء الناجين من المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها.

وقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإصدار أوامره بتقديم مساعدة نقدية قدرها عشرة ملايين دولار أمريكي للفلبين وذلك دعماً لجهودها والجهود الدولية لمواجهة آثار إعصار هايان المدمر الذي ضرب الساحل الشرقي للفلبين الأسبوع الماضى.

وأعلنت كندا عن مساعدة فورية تقدر بـ5 ملايين دولار، وقدمت المملكة المتحدة مساعدة مادية تقدر ب10 ملايين جنيه إسترلينى وطائرة من نوع بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 تابعة لسلاح الجو الملكي، وأرسلت أستراليا 10 ملايين دولار أمريكى، أما نيوزيلندا قدمت  1.78 مليون دولار كمساعدة مالية، وقدمت تايوان 000 200 دولار وتبرعت سنغافورة ب000 40 دولار أمريكى والفاتيكان ب000 150 دولار.

كما أن الصين وفيتنام من الدول التي ضربها الإعصار لكنهما قدما مساعدات قدرها 000 100 و000 200 دولار ، وقدمت كوريا الجنوبية مساعدة ب5 ملايين دولار للفلبين، وبعثت فريقا مكون من 34 شخصا للمساعدة في المناطق المنكوبة.

وهناك العديد من الدول التى قدمت مساعدات للفلبين منها كولومبيا وألمانيا وهونج كونج وروسيا وتونس والإمارات العربية المتحدة.


إعصار هايان

الفلبين

بحر الصين الجنوبى

الرئيس الفلبيني بنينو أكينو

الأعاصير المدارية

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