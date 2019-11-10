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بعد إحالتهم للمحاكمة..

لصوص التجمع: سرقنا ربع كيلو ذهب من الفيلا بمساعدة الخادمة وحاولنا قتل الحارس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:00 ص
لصوص التجمع: سرقنا ربع كيلو ذهب من الفيلا بمساعدة الخادمة وحاولنا قتل الحارس سرقة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهمين بـ سرقة ربع كيلو ذهب من داخل فيلا، والشروع في قتل حارسها بمنطقة التجمع الخامس، للمحاكمة الجنائية .

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "28311"لسنة 2019، عن أن المتهمين "س.م "، "م.ع "، "و.ع "، عاطلين، ومسجلين في قضايا سرقة.

وأقر المتهمون بأنهم علموا من خادمة بالفيلا بوجود  كمية من الذهب داخلها الفيلا، فراقبوا المقيمون فيها، واستغلوا فرصة عدم وجودهم بها وتعدوا بالضرب على حارسها، وشرعوا في قتله، وتمكنوا من سرقة ربع كيلو ذهب، وقاموا بإخفائه داخل شقة المتهم الأول الكائنة فى منطقة العجمي بالإسكندرية .

كانت البداية ببلاغ من "ع.ح"، صاحب شركة لرجال مباحث قسم شرطة التجمع، بسرقة ربع كيلو ذهب من داخل فيلته، وإصابة حارس الفيلا بكسر في الجمجمة نتيجة تعدى اللصوص عليه.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين وداهموهم وألقوا القبض عليهم ، وبسؤالهم أقروا بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات فحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


سرقة

المحاكمة الجنائية

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

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