قاتل شقيقه فى عين شمس: "حاولت منعه من التعدى على والدتنا فتشاجر معى وطعنته"

كتب كريم صبحى

أدلى المتهم بقتل شقيقه فى منطقة عين شمس، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، فقال أنه تخلص منه لأن القتيل كان دائم التعدي بالضرب على والدتهما، وفى يوم الحادث اعتدى على والدته، بسبب عدم عثوره على بعض مستلزماته داخل الشقة.

وأضاف المتهم بأنه تدخل لمنع شقيقه من التعدى بالضرب على والداتهما فنشب مشاجرة بينهما طعنه على إثرها ما أدى لمصرعه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى.م " جثة هامدة إثر طعنة بسكين.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين لهم من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه تشاجر مع والدته وتدخل شقيقه الأكبر فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، أحضر على إثرها المتهم سكينا وطعن به المجنى عليه، وتسبب فى قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.