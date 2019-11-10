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الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:30 ص
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قائمة بالفواكه الأكثر فائدة لمرضى السكر.. الجوافة والتفاح أهمها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:00 ص
قائمة بالفواكه الأكثر فائدة لمرضى السكر.. الجوافة والتفاح أهمها مرض السكر
فاطمة ياسر

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مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة الخطيرة، التي يجب علي الشخص المريض بها التعايش معاها وتجنب التعرض لأي مضاعفات خاصة بالمرض، وخلال هذا التقرير سنقدم بعض الفواكه التي تجنبك التعرض لزيادة نسبة السكر بالدم والتي يجب تجنبها للحفاظ علي نسبته في الدم، وذلك وفقا لموقع ""healthline.

وأكد التقرير أن تناول للبرتقال يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير تنظيم التمثيل الغذائي وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم والحد من تعرضه للارتفاع.

تحتوي الجوافة علي نسبة جيدة من الالياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من تعرضه للارتفاع ولذا علي مريض السكر تناول ثمرة منها يوميا.

يحتوي التفاح علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، وكذلك الكيوي فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها مريض السكر كمضادات الاكسدة وفيتامين سي التي تساهم في تنظيم نسبته في الدم.

 


مرض السكر

ارتفاع السكر

اطعمه ترفع السكر

فواكه ممنوعه لمرضى السكر

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