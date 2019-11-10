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فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟ الصداع النصفى عند الأطفال
‎كتبت ـ فاطمة خليل

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يصاب كثير من الأطفال بالصداع النصفى، الذى يسبب ألما شديدا فى الرأس، نتعرف من خلال الفيديو المعلوماتى  التالى على طرق علاج الصداع النصفى عند الأطفال.

ما هو الصداع النصفى؟

ـ مرض يمكن أن يصاب به الشخص لفترة طويلة، وربما حتى حياته بأكملها.

 

أعراض الصداع النصفى عند الأطفال

-رؤية البقع أو الخطوط.

- الحساسية للضوء والضوضاء.

- الدوخة.

- الغثيان.

-التعب.

- ألم شديد فى الرأس.

 

طرق لمنع الصداع النصفى عند الأطفال

-حدد الأشياء التى تسبب الصداع النصفى

الإجهاد أو عدم انتظام النوم أو الجفاف أو تناول طعام معين

 

 النوم الكافى

- النوم لمدة من  8 إلى 10 ساعات كل ليلة.

 

 الاهتمام بتغذية الطفل

-وجبات منتظمة وصحية وشرب الماء لترطيب الجسم.

-تقليل الضغط النفسى والإجهاد

 


الصداع

الصداع النصفى

الصداع النصفى عند الاطفال

اعراض الصداع النصفى

اليوم السابع بلس

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