فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟

‎كتبت ـ فاطمة خليل

‎يصاب كثير من الأطفال بالصداع النصفى، الذى يسبب ألما شديدا فى الرأس، نتعرف من خلال الفيديو المعلوماتى التالى على طرق علاج الصداع النصفى عند الأطفال.

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ما هو الصداع النصفى؟

‎ ـ مرض يمكن أن يصاب به الشخص لفترة طويلة، وربما حتى حياته بأكملها.

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أعراض الصداع النصفى عند الأطفال

‎-رؤية البقع أو الخطوط.

‎- الحساسية للضوء والضوضاء.

‎- الدوخة.

‎- الغثيان.

‎-التعب.

‎- ألم شديد فى الرأس.

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طرق لمنع الصداع النصفى عند الأطفال

‎-حدد الأشياء التى تسبب الصداع النصفى

‎الإجهاد أو عدم انتظام النوم أو الجفاف أو تناول طعام معين

النوم الكافى

‎- النوم لمدة من 8 إلى 10 ساعات كل ليلة.

الاهتمام بتغذية الطفل

‎ -وجبات منتظمة وصحية وشرب الماء لترطيب الجسم.

‎-تقليل الضغط النفسى والإجهاد