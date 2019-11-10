فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟

يصاب كثير من الأطفال بالصداع النصفى، الذى يسبب ألما شديدا فى الرأس، نتعرف من خلال الفيديو المعلوماتى التالى على طرق علاج الصداع النصفى عند الأطفال.
ما هو الصداع النصفى؟
ـ مرض يمكن أن يصاب به الشخص لفترة طويلة، وربما حتى حياته بأكملها.
أعراض الصداع النصفى عند الأطفال
-رؤية البقع أو الخطوط.
- الحساسية للضوء والضوضاء.
- الدوخة.
- الغثيان.
-التعب.
- ألم شديد فى الرأس.
طرق لمنع الصداع النصفى عند الأطفال
-حدد الأشياء التى تسبب الصداع النصفى
الإجهاد أو عدم انتظام النوم أو الجفاف أو تناول طعام معين
النوم الكافى
- النوم لمدة من 8 إلى 10 ساعات كل ليلة.
الاهتمام بتغذية الطفل
-وجبات منتظمة وصحية وشرب الماء لترطيب الجسم.
-تقليل الضغط النفسى والإجهاد
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