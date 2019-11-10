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فيديو.. ضبط 692 قطعة سلاح و1500 هارب من الجنايات خلال حملات أمنية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:52 م
فيديو.. ضبط 692 قطعة سلاح و1500 هارب من الجنايات خلال حملات أمنية حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو نجاح وزارة الداخلية فى استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى " بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 55 متهما.

 

وعثر بحوزة المتهمين على 88 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "2 بندقية آلية – 10 بندقيـة خرطوش - 6 فرد محلى - 49 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و7 قطع سلاح أبيض.

 

وضبطت أجهزة الأمن 20 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "22,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 1,865 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20 جراما لمخدر الهيروين –100 جرام إستروكس – 64 قرصا مخدرا"، فضلًا عن تنفيذ 5188 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1159 قضية متنوعة أخرى.

 

ولاحقت الشرطة تجار الاسلحة، وضبطت 692 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "رشاش – 65 بندقية آلية – 135 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 63 طبنجة – 429 فرد محلى الصنع – 3350 طلقة مختلفة الأعيرة – 1694 قطعة سلاح أبيض"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها "3 طبنجة – فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع".

 

ونظرًا لأن تنفيذ الأحكام أساس العدل، نجحت الشرطة فى تنفيذ 408079 حكما قضائيا ـ خلال أسبوع ـ بينها 1556حكم جناية، و145017 حكم حبس، و205959 جنيها غرامة، و55547 مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، ونجحت فى ضبط 20 تشكيلًا عصابيًا ضموا 86 متهمًا، ارتكبوا 88 حادث سرقة، فضلًا عن ضبط 211 قضية أحداث، وإعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 49 حادثا: "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 87 متهمًا.

وحررت الشرطة 255532 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "35467 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 406 حالات قيادة تحت تأثير مخدر، 5917 موقفا عشوائيا".

 


تنفيذ الاحكام

سلاح

مخدرات

مرور

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