تنفيذ 2395 حكما قضائيا وضبط 44 قطعة سلاح و54 قطعة حشيش بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، وبرئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، أستهدفت الحملة التى تم تدعيمها بمجموعات قتالية بالإشتراك مع الأمن العام حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 بندقية آليه عيار 7.62 × 39 و9 بندقية خرطوش عيار12 وطبنجة عيار 8.5 ملى مجهولة الماركة وطبنجة عيار 9 ملى مجهولة الماركة 6 طلقات من ذات العيار 19 فرد روسى محلى الصنع، وفرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و10 قطعة سلاح أبيض بإجمالى 44 قطعة سلاح متنوعة.

وأستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، وتم ضبط 5 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدرة 155 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "فتحى ر ا م" 25 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط 18 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدرة 30 جنيه وهاتف محمول، حيازة المتهم "محمد ل ف ح" 15 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه -

وتم ضبط 36 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدرة 1300 جنيه وهاتف محمول وكذا سلاح أبيض عبارة عن مطواة حيازة المتهم "أحمد ع م ع" 30 سنة عامل، ومقيم - بندر جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدرة 1400 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "علاء ك م ا" 35 سنة عامل، ومقيم مركز البلينا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط قطعتى لجوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم "شريف ع ع" 21 سنة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ "2395" حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ترحيل المتهمين لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.



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تنفيذ 2395 حكما قضائيا وضبط 40 قطعة سلاح ومواد مخدرة بحملة أمنية فى سوهاج