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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صرف أدوية بدون روشتة الطبيب

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:19 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صرف أدوية بدون روشتة الطبيب صرف أدوية- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على سؤال أحد المتابعين حول بيع الأدوية فى الصيدلية جاء نصه :"شاب أعمل فى صيدلية .. بنبيع الدواء من الحسن والقبيح وبنبيع أدوية إجهاض بس الحالات مضمونة مش عارف عليا وزر أم لا؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"مش فاهم يعني إيه أدوية حسن أو قبيحة ..الأدوية طالما وصفها الطبيب فأنت تصرفها وإذا لم يصفها طبيب فخلاص.. لو جاتلك روشتة من طبيب مكتوب فيها أدوية وانت صرفتها ليس عليك مشكلة كون المريض يستعملها بشكل خاطئ أو بشكل يضره".

 


صرف ادويه بدون روشتة

الاطباء

دار الافتاء

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الصيادله

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