شرم الشيخ تستقبل عدد من ممثلى الصحف السياحية الفرنسية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبلت مدينة شرم الشيخ مجموعة من ممثلى الصحف الفرنسية السياحية مثل

‏Echo Touristique, Tour Mag, La Quotidienne, Quotidien du Tourisme

وقد قام مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بجنوب سيناء بالترحيب بهم و تقديم هدايا تذكارية لهم ونشرات عن المقاصد السياحية المصرية، وتم تقديم شرح وافى عن المقومات السياحية بجنوب سيناء، وإبراز دور وزارة السياحة المصرية بالاهتمام بتنويع الأسواق السياحية.

وقال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إنه تم عرض التطورات الخدمية السياحية التى قام بها اللواء خالد فوده - محافظ جنوب سيناء -من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتى شهدتها مدينة شرم الشيخ فى الآونة الأخيرة والتى تخدم السائحين من مختلف الجنسيات، والإشارة إلى افتتاح متحف شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، وإنشاء ميادين جديدة وتوسعة الطرق، وإحياء منطقة السوق التجارى القديم وتطويره حتى يحظى بتوافد السائحين لزيارته، وتطوير المنظومة الأمنية وغيرها.

وطالب إسلام نبيل - مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء - الصحفيين الفرنسيين ضيوف مصر بشرم الشيخ أن ينقلوا رسالة الأمن والأمان التى تحظى بها مدينة السلام شرم الشيخ، كذلك مدى التطور التى شهدته المدينة فى الآونة الأخيرة لاستقبال السائحين، وأن شرم الشيخ فى انتظار السائحين الفرنسيين بالترحاب وحسن الضيافة.