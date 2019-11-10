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طريقة جديدة تساعد فى تشخيص وعلاج إصابات الرئة الناتجة عن السجائر الإلكترونية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:51 م
طريقة جديدة تساعد فى تشخيص وعلاج إصابات الرئة الناتجة عن السجائر الإلكترونية تدخين السجائر الإلكترونية
كتبت إيناس البنا

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في الوقت الذي تستمر فيه إصابات الرئة الناجمة عن السجائر الإلكترونية في الارتفاع في الولايات المتحدة، طور أطباء في نيويورك أداة جديدة قد تساعد في تشخيص وعلاج أمراض السجائر الإلكترونية المرتبطة بإصابة الرئة.

وفقا لما نشر فى مجلة لانسيت التنفسية الطبِّية  " Lancet " فإنه بعد  التوجيه المبكر من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية ، قام الخبراء في جامعة روتشستر ووزارة الصحة في ولاية نيويورك بمحاولة تطوير إدارة تساعد على تشخيص المرض.

حيث تعتمد الطريقة على تقيم الموا المستخدمة فى السجائر الإلكتورنية ثم توفير مخطط تدفق لجمع المعلومات وتقييمها للمرضى الذين يعانون من هذه حالات إصابات الرئة التي تهدد حياتهم .

وبدأت إصابات الرئة الخطيرة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية منذ عدة أشهر وحتى الآن، وقد رصد مركز السيطرة على الأمراض أكثر من 2000 حالة ، بما في ذلك 40 حالة وفاة، ولا يزال سبب المرض غامض ، ويعاني المرضى من إصابة رئوية مدمرة ، بعضها يتطلب علاجات طويلة في المستشفى في وحدة العناية المركزة يليها الشفاء البطيء.

وكان أطباء روتشستر هم أول من قاموا بالإبلاغ عن الأعراض غير المعتادة للتدخين السجائر الإلكترونية، وأدت إلى بذل مجهود مكثف وتعاوني لتتبع الأعراض وتحديد الاختبارات المناسبة والعلاج ورعاية المرضى.

 


أمراض الرئة

السجائر الإلكترونية

اصابات رئوية

تدخين السجائر الإلكترونية

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