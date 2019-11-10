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"طرق دبى" توقف احترازياً خدمة النقل البحرى بين دبى والشارقة بسبب الامطار

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:55 م
"طرق دبى" توقف احترازياً خدمة النقل البحرى بين دبى والشارقة بسبب الامطار خدمة النقل البحرى فى الإمارات
محمد عبد المجيد

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات على توفر خدمات المواصلات العامة بشكل طبيعى، مشيرة الى انها اتخذت قراراً بتوقيف خدمة النقل البحرى عبر "الفيرى" بين محطتى الغبيبة فى دبى ومربى الأحياء المائية فى الشارقة، وذلك بشكل احترازى بين الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصرا.
 
و وفقا لما نشر على موق "الإمارات اليوم"، أشارت الهيئة عن مدى تأثر خطوط النقل الجماعى بالهطول الشديد للأمطار، ان خطوط الحافلات ووسائل المواصلات العامة لم تتأثر بتقلبات الطقس، مضيفة انه تم توفير خدمة الحافلات للربط بين محطتى الغبية والاحياء المائية فى الشارقة خلال توقف خدمة الفيرى.
 
وأفادت الهيئة، أنه تم ايضا توقيف خدمة العبرات المفتوحة على خور دبى لفترة زمنية بسيطة عند اشتداد هطول الامطار، كما تم إيقاف خط حافلات المواصلات بين دبى وأبو ظبى، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.
 

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