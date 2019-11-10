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طالب بالقليوبية يمثل مصر بمهرجان تحدى القراءة بدبى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:36 م
طالب بالقليوبية يمثل مصر بمهرجان تحدى القراءة بدبى الطالب محمد هشام سيد
القليوبية - إبراهيم سالم

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سافر، منذ قليل، الطالب محمد هشام سيد بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات، التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، لتمثيل مصر والقليوبية والقناطر الخيرية بالمهرجان الختامى لتحدى القراءة العربى بدبى بدولة الإمارات، برعاية طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر أن يحتفى العالم العربى الأربعاء المقبل بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدى القراءة العربي، وذلك خلال حفل ضخم تحتضنه أوبرا دبى بحضور أكثر من 3 اَلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وخلال الحفل سيتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل تحدى القراءة العربى لعام 2019، والمدرسة المميزة والمشرف المتميز، وذلك بعد موسم حافل وطويل من المنافسات والتحديات شارك فيها 13.5 مليون طالب وطالبة يشرف عليهم 99 ألف معلم ومعلمة فى 67 ألف مدرسة من 49 دولة من الوطن العربى وخارجه، وذلك وفق بيان لمؤسسة مبادرات بن راشد ال مكتوم العالمية، تلقت "المصرى اليوم" نسخة منه.

 

 


القليوبية

تعليم القليوبية

دبى

الامارات

مهرجان تحدى القراءة

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