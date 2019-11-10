ضبط 4220 هاربا من أحكام وتحصيل 67098 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة تنفيذ أحكام مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4220 متهما، منهم 1209 متهمين هاربين من أحكام جزئية، و150 متهما هاربا من حكم مستأنف، و2840 هاربا من حكم غرامات، 14 هاربا من حكم مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى جناية، كما تم تحصيل 67 ألفا و 089 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة