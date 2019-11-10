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خالد صلاح
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ضبط 11 سائقا من متعاطى المخدرات بالإسماعيلية ورصد 618 مخالفة وأسوان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:21 م
ضبط 11 سائقا من متعاطى المخدرات بالإسماعيلية ورصد 618 مخالفة وأسوان حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم و أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور11 سائقا من قائدى السيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 11 حالة ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

على جانب آخر، نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان. تضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 618 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

وكما تضمنت الجهود تحرير 130 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة. والتصالح الفورى فى 83 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق. 


امن الاسماعيلية

حملة مرورية

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

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