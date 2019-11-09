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مصرع طالب بالإعدادية صعقا بالكهرباء أثناء سيره بالشارع فى الشرقية

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:10 م
مصرع طالب بالإعدادية صعقا بالكهرباء أثناء سيره بالشارع فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى، بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم، أثناء سيره بالشارع، إثر تعرضه لصعق كهربائى بعد سقوط عليه سلك مكهرب من أحد المنازل بأرض زراعية، وتم إخطار نيابة قسم ثاني الزقازيق برئاسة أحمد الخولي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد  عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بلاغا بوصول" محمد ف م ع" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بنايوس دائرة قسم ثاني الزقازيق، للمستشفي الجامعي، جثة هامدة.

تبين من التحريات، أثناء سير الطالب بالقرب من مسكن مبنى فى الزراعات، قام مالكه بوضع سلك مكهرب عليه، سقط السلك أرضا، وأثناء مرور الطالب تعرض لصعق كهربائى من السلك وحدثت وفاته، وتم إخطار النيابة العامة.


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نيابة الزقازيق

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