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صور.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر "تاليسمان ج"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:52 م
صور.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر "تاليسمان ج" ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر
بورسعيد - السيد فلاح

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استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، اليخت السياحى «تاليسمان ج»talisman .c القادم من مالطا والذى تم بناؤه عام 2011، حيث صمم بشكل فولاذى بهيكل من الألومنيوم ويعتبر من اليخوت المخصصة للسيارات، وتم بناؤه بشركة Turquoise Yachts في Pendik، إسطنبول.

وقال اللواء محمد برايه، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، إن اليخت يعد الثانى من نوعه خلال العام الحالي الذى يصل الميناء السياحى، وسوف يغادر الميناء استكمالا لرحلته متجهه الى دبى  بعد إنهاء طاقم اليخت جولتهم الحرة في مدينة بورسعيد، مشيرًا إلى أن استقبال هذا اليخت يساهم في تشجيع سياحة اليخوت وإستعادة سياحة اليوم الواحد.
 
وأضاف "برايه"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة والاستعدادات لرسو اليخت، وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد وتحركات قناة السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية، وعلى أتم استعداد لتقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالمظهر اللائق.
 
الجدير بالذكر أن اليخت تاليسمان ج من اليخوت الفيروزية، والذي صمم بطراز عصرى أنيق يبلغ طوله 70.54 مترًا ، ويبلغ أقصى ارتفاع له 3.95 مترًا وغاطس 12 مترًا، وعلى متنه 14سائح وطاقم بحاره وتزيد سرعته عن 17 عقدة، كما يتوفر باليخت 4 طوابق متصلة، يضم  9 غرف لاستضافة 18 سائح  و7 غرف أخرى لتضم 14 ضابط وطاقم بحاره فى أماكنهم الخاصة.
 
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر (1)
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر 
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر (2)
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر 
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر (3)
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الفاخر 
 
 
 

 


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اليخت السياحى تاليسمان ج

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