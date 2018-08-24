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صور.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة السياحية العالمية VIKING ORION

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:15 م
صور.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة السياحية العالمية VIKING ORION ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية "VIKIN ORION"، قادمة من حيفا ومتجهة إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها 896 راكبا من جنسيات مختلفة و463 بحارا.
 
وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل كل الإجراءات لدخول وخروج السائحين، من وإلى الميناء بيسر وسلام وأمان.
 
وكان فى استقبال السائحين وركاب السفينة، اللواء ممدوح الحارتى، مدير أمن القطاع الشمالى بالمنطقة الاقتصادية، نائبًا عن اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، وقام بتقديم الهدايا التذكارية لطاقم السفينة.
 
وقدمت الورود للسائحين، فور نزولهم من السفينة، حيث استقلوا الحافلات متجهين فى رحلات سريعة إلى القاهرة والعودة مساءً استعداداً لمغادرة السفينة للميناء فجر غد السبت.
 
يذكر أن السفينة السياحية تعد واحدة من أحدث السفن السياحية فى العالم، التى تم بناؤها فى 2018، وهى ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 196 مترا بغاطس 6.5 متر، وتشمل خطوط رحلاتها الشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا وآسيا وألاسكا.
 

 


 


 


 


 

 


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