صور.. مصرع 3 أشخاص ودمار أكثر من 150 منزلًا بسبب حرائق الغابات فى أستراليا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قالت السلطات الأسترالية إن حرائق الغابات فى شرق البلاد أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفقد أربعة فضلا عن تدمير 150 منزلا على الأقل.

وأكدت إدارة إطفاء حرائق الريف فى نيو ساوث ويلز مقتل شخصين جراء حريق بالقرب من جلين إينز على مسافة أكثر من 550 كيلومترا شمالى سيدني، وتم العثور على جثة شخص فى سيارة بينما لقيت امرأة حتفها جراء حروق أصيبت بها يوم الجمعة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه جرى العثور على جثة محترقة فى منزل ببلدة تارى على بعد 300 كيلومتر شمالى سيدني، ولا يزال أربعة أشخاص على الأقل فى عداد المفقودين، وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه يخشى من ارتفاع عدد الوفيات.

وتواجه أستراليا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بينما يجتاح الجفاف الشديد أنحاء من البلاد.



أدخنة



السماء ملونة باللون البرتقالى بسبب الحرائق



جانب من الحرائق



جانب من عمليات الإطفاء



جانب من محاولات الإطفاء



حرائق فى أستراليا



صعوبة فى التنفس بسبب الحرائق