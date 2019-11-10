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صور.. شكوى أهالى دمياط من كثرة الإشغالات والتعديات على الطريق العام

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
صور.. شكوى أهالى دمياط من كثرة الإشغالات والتعديات على الطريق العام اشغالات بالطريق العام
دمياط - معتز الشربينى

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شكا أهالى مدينة دمياط من كثرة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمشايات والمسطحات الخضراء ومنع المارة من المرور وكذلك منع وقوف السيارات أمام المحال التجارية والمعارض بسبب قيام أصحاب هذه المحال بوضع صناديق أو عوائق تمنع وقوف السيارات.

يقول جلال عبد الرحمن المحامى بدمياط: تكررت شكوانا من كثرة الإشغالات ومنع أصحاب المحال التجارية وقوف السيارات أمام محلاتهم وكأنهم امتلكوا حرم الطريق العام.

وأضاف: أرسلنا عدة شكاوى إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وكذلك إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتصدى لهذه التعديات وحماية المواطن وتوفير أماكن لعبور المشاة فى مختلف الشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية.

ويضيف محمود محمد أحد سكان شارع عبد العظيم وزير بمدينة دمياط: تحول هذا الشارع المسمى باسم محافظ دمياط والقاهرة الأسبق الدكتور عبد العظيم وزير إلى شارع المقاهى بعد انتشار المقاهى بطول الشارع وأغلبها يعمل بدون تراخيص وتحتل الشارع وتقلق راحة سكان المنطقة حتى الساعات الأولى من الصباح.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدى للإشغالات بكافة أشكالها وتوقيع غرامة أشغال طريق لمن يغلق الطريق أمام محالة، وكذلك تحديد مواعيد عمل المقاهى تنتهى 1 صباحا صيفا و12 صباحا فى الشتاء.

 

 
اشغالات بالطريق العام (1)
 
 
اشغالات بالطريق العام (2)
 
 
اشغالات بالطريق العام (3)
 
 
اشغالات بالطريق العام (4)
 
 
اشغالات بالطريق العام (5)
 
 
 
 

الاشغالات

منال عوض

المقاهى

أشغال الطريق

اخبار دمياط

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