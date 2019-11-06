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صور.. حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بشرق مدينة نصر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:57 م
صور.. حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بشرق مدينة نصر حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر حملة مكبرة بالتنسيق مع  شرطة المرافق وإدارة المتابعة و الإزالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفى القطاعات، لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة، ورفع مستوى النظافة بالشوارع.
 
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن هيكل خرسانى ومبانى بالطوب الأحمر بغرض عمل محلات تجارية بشارع مهدى بن عرفة بالحى العاشر، كما تم رفع الإشغالات بسوق 14 شارع محمد صقر خفاجة المنطقة الأولى، والإشغالات بشوارع  نبيل عبدالرحمن بالمنطقة السادسة، وشارع كابول المنطقة السادسة، وشارع محمد النادى، وجمال الدين دويدار المنطقة الثامنة.
 
كما تم رفع إشغالات لعربات الفول وباعة جائلين وإعلانات مخالفة، وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشأت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرورالمدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة فى نطاق حى شرق مدينة نصر.
 
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (1)
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (1)

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (2)
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (2)

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (3)
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (3)

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (4)
حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على املاك الدولة بشرق مدينة نصر (4)

 


مدينة نصر

الاشغالات

املاك الدولة

القاهرة

شرق مدينة نصر

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