صور.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بأسواق بورسعيد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق بورسعيد حالة من الثبات خلال تعاملات، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019.
ورصدت "اليوم السابع" من خلال الجولة أسعار الخضراوات ، حيث وصل سعر كيلو الطماطم , من 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 6 لــ 7 جنيهات ونصف ، والبصل من 4 إلى 5 جنيهات .
فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ6 جنيهات ونصف، والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات، والثوم بـ 10 جنيهات، والسبانخ والملوخية بــ 5 جنيهات للكيلو الواحد .
ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 2.50 إلى 4.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدى 6 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدى من 10 إلى 12 جنيها.
اسعار الطماطم بأسواق بورسعيد
اسعار الفاصوليا الخضراء وكوسة
أسواق بورسعيد
الليمون والخيار باسواق بورسعيد
بطاطس وبصل بأسواق بورسعيد
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