صور.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بأسواق بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق بورسعيد حالة من الثبات خلال تعاملات، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019.

ورصدت "اليوم السابع" من خلال الجولة أسعار الخضراوات ، حيث وصل سعر كيلو الطماطم , من 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 6 لــ 7 جنيهات ونصف ، والبصل من 4 إلى 5 جنيهات .

فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ6 جنيهات ونصف، والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات، والثوم بـ 10 جنيهات، والسبانخ والملوخية بــ 5 جنيهات للكيلو الواحد .

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 2.50 إلى 4.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدى 6 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدى من 10 إلى 12 جنيها.



اسعار الطماطم بأسواق بورسعيد



اسعار الفاصوليا الخضراء وكوسة



أسواق بورسعيد



الليمون والخيار باسواق بورسعيد