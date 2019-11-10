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صور.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بأسواق بورسعيد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:22 ص
صور.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بأسواق بورسعيد أسواق بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق بورسعيد حالة من الثبات خلال تعاملات، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019.

ورصدت "اليوم السابع" من خلال الجولة أسعار الخضراوات ، حيث وصل سعر كيلو الطماطم , من 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من  6 لــ 7 جنيهات ونصف ، والبصل من 4 إلى 5 جنيهات .

فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ6 جنيهات ونصف، والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات، والثوم بـ 10 جنيهات، والسبانخ والملوخية  بــ 5 جنيهات للكيلو الواحد .

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 2.50 إلى 4.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدى 6 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدى من 10 إلى 12 جنيها.

اسعار الطماطم بأسواق بورسعيد
اسعار الطماطم بأسواق بورسعيد

 

اسعار الفاصوليا الخضراء وكوسة
اسعار الفاصوليا الخضراء وكوسة

 

أسواق بورسعيد
أسواق بورسعيد

 

الليمون والخيار باسواق بورسعيد
الليمون والخيار باسواق بورسعيد

 

بطاطس وبصل بأسواق بورسعيد
بطاطس وبصل بأسواق بورسعيد

 


اسعار الخضراوات والفاكهة

اسواق بورسعيد

بورسعيد

اسعار الخضراوات باسواق بورعيد

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