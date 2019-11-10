صور.. تثبيت شجرة الكريسماس بطول 23 مترا وسط نيويورك استعدادا لأعياد الميلاد

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قامت قوات الدفاع المدنى بالولايات المتحدة الأمريكيةـ بتثبيت شجرة الكريسماس والتى بلغ طولها 77 قدمًا (23.5 مترًا) ووزن 12 طناً فى مركز روكفلر وسط مدينة نيويورك استعدادا لأعياد المياد المجيدة.

وسافرت شجرة التنوب النرويجية، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية من ولاية فلوريدا إلى مدينة نيويورك وتم رفعها فى مكانها لتزينها بزينة أعياد الميلاد، والتى تبلغ أكثر من 50000 مصباح معلقة على خمسة أميال من الأسلاك.

وسيتم بث حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الـ 87 يوم 4 ديسمبر2019.



الشجرة



العمال بجوار الشجر



تثبيت الشجرة



جانب من أعمال تثبيت الشجرة



جانب من تثبيت شجرة الكريسماس وسط نيويورك



رفع الشجرة



شجرة أعياد الميلاد



شجرة أعياد الميلاد



شجرة الكريسماس وسط نيويورك



شجرة الكريسماس