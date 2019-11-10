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صور.. تثبيت شجرة الكريسماس بطول 23 مترا وسط نيويورك استعدادا لأعياد الميلاد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 ص
صور.. تثبيت شجرة الكريسماس بطول 23 مترا وسط نيويورك استعدادا لأعياد الميلاد شجرة الكريسماس
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قامت قوات الدفاع المدنى بالولايات المتحدة الأمريكيةـ بتثبيت شجرة الكريسماس والتى بلغ طولها 77 قدمًا (23.5 مترًا) ووزن 12 طناً فى مركز روكفلر وسط مدينة نيويورك استعدادا لأعياد المياد المجيدة.

وسافرت شجرة التنوب النرويجية، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية من ولاية فلوريدا إلى مدينة نيويورك وتم رفعها فى مكانها  لتزينها بزينة أعياد الميلاد، والتى  تبلغ أكثر من 50000 مصباح معلقة على خمسة أميال من الأسلاك.

وسيتم بث حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الـ 87 يوم 4 ديسمبر2019.

 
الشجرة
الشجرة

 

العمال بجوار الشجر
العمال بجوار الشجر

 

تثبيت الشجرة
تثبيت الشجرة

 

جانب من أعمال تثبيت الشجرة
جانب من أعمال تثبيت الشجرة

 

جانب من تثبيت شجرة الكريسماس وسط نيويورك
جانب من تثبيت شجرة الكريسماس وسط نيويورك

 

رفع الشجرة
رفع الشجرة

 

شجرة أعياد الميلاد 2
شجرة أعياد الميلاد

 

شجرة أعياد الميلاد
شجرة أعياد الميلاد

 

شجرة الكريسماس وسط نيويورك
شجرة الكريسماس وسط نيويورك

 

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

 

مواطنة تحتضن الشجرة
مواطنة تحتضن الشجرة

 


شجرة الكريسماس

أعياد الميلاد

نيويورك

الولايات المتحدة

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