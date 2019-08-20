خد بالك.. تأجير "شمسية و 4 كراسى وترابيزة" بشاطئ بورسعيد بـ60 جنيها

بورسعيد - محمد فرج

يعد شاطئ ومصيف بورسعيد واحدا من أجمل المصايف فى حوض البحر المتوسط، حيث الموقع الفريد الذى يجمع بين سحر الطبيعة الخلابة وبين مياه البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، بما يعطى إحساسا للمصطافين بأنهم يرون العالم كله من خلال الموقع الجغرافى للشاطئ المتميز الذى يعد قبلة حقيقة للزوار القادمين من كافة محافظات مصر .

وعلشان مايضحكش على زورها من المصطافين "اليوم السابع" ترصد أسعار تأجير الشمسية والكرسى والتربيزة على شواطئ بروسعيد.

يقول طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ لـــ" اليوم السابع "، أنه نجح بعمل مبادرة مع أصحاب الشماسى بشاطئ "الكروان" و"الياسمين " و"شمس الأصيل" لتأجيرها من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع بــ40 جنيها مقابل تأجير الشمسية و4 كراسى وتربيزة للمؤسسات والمديريات والعاملين بالمحافظة، فضلا عن الأفواج القادمة من المحافظات .

ولفت عثمان إلى أن المبادرة" مستمرة عدا يوم الجمعة من كل أسبوع فيتم تأجيرها للأفواج من قبل منسقى الرحلات بأسعار من 60 لــ70 جنيها، مقابل شمسية و4 كراسى وتربيزة بدلا من 120 جنيها، حتى يشعر المصطاف بأن هناك ميزة تجذب كل المصطافين بلا إستثناء لشاطئ تميز برماله الناعمة ومياهه الصيافية وجوه المعتدل طوال العام .

أما شاطئ بورفؤاد الذى يقع شرق بورسعيد فأنه يختلف تماما عن شاطئ بورسعيد الذى يتميز بالشماسى، بينما شاطئ بورفؤاد يتميز بالخيام المفتوحة التى يصل سعرها من 45 لـــ 50 جنيها وتضم بـــ6 كراسى و2 تربيزة وتأجير الشمسية من 30 لـ40 جنيها مع 5 كراسى و2 تربيزة .

ومن جانبه أكد عثمان، أن هناك جهود مبذولة من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبوزهرة سكرتير عام المحافظة لمتابعة الشاطئ للتأكد من مدى تأجير الشماسى والخيام بأسعار تتناسب مع كل الفئات ولمزيد من تدفق السياحية الداخلية التى تجعل من بورسعيد قبلة للمصطافين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط .