صور.. أمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة وعدد من محافظات السعودية

كتب محمد جمال

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلي غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عددٍ من المراكز التابعة لمحافظة الوجه، شملت مركز خرباء والسديد و الخرار، إضافة إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز الجو والنشيفة وأبو القزاز وهجرة النجد التابعة لمركز بدا، سالت على أثرها بعض الشعاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ووصلت الأمطار لمركز منطقة تبوك، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور للرعد والبرق المصاحب لسقوط الأمطار.



أمطار على المدينة المنورة



أمطار غزيرة على المدينة



أمطار



برق



المسجد النبوى والأمطار



المسجد النبوى



أمطار على المدينة



شوارع المدينة المنورة



غرق الأرض بالمياه