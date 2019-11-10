سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. أمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة وعدد من محافظات السعودية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
صور.. أمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة وعدد من محافظات السعودية أمطار بالسعودية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلي غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عددٍ من المراكز التابعة لمحافظة الوجه، شملت مركز خرباء والسديد و الخرار، إضافة إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز الجو والنشيفة وأبو القزاز وهجرة النجد التابعة لمركز بدا، سالت على أثرها بعض الشعاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ووصلت الأمطار لمركز منطقة تبوك، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور للرعد والبرق المصاحب لسقوط الأمطار.

 
أمطار على المدينة المنورة
أمطار على المدينة المنورة

 

أمطار غزيرة على المدينة
أمطار غزيرة على المدينة

 

أمطار
أمطار

 

برق
برق

 

 
المسجد النبوى والأمطار
المسجد النبوى والأمطار

 

المسجد النبوى
المسجد النبوى

 

أمطار على المدينة
أمطار على المدينة

 

شوارع المدينة المنورة
شوارع المدينة المنورة

 

غرق الأرض بالمياه
غرق الأرض بالمياه

 

غرق الشوارع
غرق الشوارع

 


أمطار

المدينة المنورة

السعودية

مكه المكرمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

"لو هاكر هتتبهدل".. الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الشخصية

"لو هاكر هتتبهدل".. الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الشخصية

التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى

التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى

"الجوكر" آخر تقاليع الإخوان الإرهابية للتحريض ضد الدولة عبر فيديوهات مشبوهة

"الجوكر" آخر تقاليع الإخوان الإرهابية للتحريض ضد الدولة عبر فيديوهات مشبوهة

أبرز 5 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 34 متهمًا باقتحام قسم التبين

أبرز 5 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 34 متهمًا باقتحام قسم التبين

إدارة إنستجرام توجه صفعة قوية للجزيرة القطرية.. تعرف على السبب

إدارة إنستجرام توجه صفعة قوية للجزيرة القطرية.. تعرف على السبب

أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين

تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة