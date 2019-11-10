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صور..أتوبيس دعاية بدورين للتوعية والتسجيل بالتأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:08 م
صور..أتوبيس دعاية بدورين للتوعية والتسجيل بالتأمين الصحى الشامل بالأقصر أتوبيس الدعاية لتوعية المواطنين بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، عن إنطلاق فعاليات الحملة الإعلامية الثانية للتوعية والتسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى إنفردت به محافظة الأقصر كأول محافظة فى الصعيد للتشغيل التجريبى بها، وذلك تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتوجيهات وزارة الصحة.

وأضاف المحافظة – فى بيان صحفى – أنه قامت إدارة إعلام الوزارة بناءاً على تعليمات الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة ومسئول عام مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بالتنسيق مع مسئول صحة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، تم إيفاد أتوبيس دعايه ثنائى الدور ليجوب أنحاء المحافظة لمدة شهر كامل، يقوم خلالها من خلال فريق مدرب ومنظم على توعية كافة المواطنين بنظام التأمين الشامل، ومساعدة الراغبين منهم على التسجيل أو توجيههم لمكان التسجيل الأقرب لهم.

وقد بدأ العمل بالأتوبيس من أمام ساحة أبو الحجاج وعلى مدار يومين خلال احتفالات المولد النبوى الشريف، وإستمراراً من يوم الإثنين 11/11 سيتواجد بمدينة أرمنت، وحتى نهاية الأسبوع من داخل احتفالات دير مارجرجس الرزيقات بأرمنت.

وكان قد كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد عن اكتمال البنية المعلوماتية والتكنولوجية للمنظومة، والتى أصبحت تمكن المنتفع من الحجز الإلكترونى، وقال السبكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن منظومة الحجز الإلكترونية تشتمل على توجه المنتفع للوحدة أو المركز التابع له محل سكنه، ثم الحضور لدى موظف الاستقبال، على أن يظهر له بطاقة الرقم القومى ليستخرج الموظف الرقم الطبى الخاص بالمريض، لتجرى عملية الحجز السريع واختيار الطبيب المعالج، وبعد ذلك تتم عملية الكشف والفحص الطبى الشامل للمنتفع، وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الحجز ضرورى وإلزامى للحفاظ على الوقت وتقليل مدة الانتظار للكشف والفحص، وتابع "يعقب الفحص صرف العلاج حال احتياج المريض لذلك".

 

 

أتوبيس دعاية بدورين ينطلق في الحملة الثانية للتوعية والتسجيل بالتأمين الصحي الشامل (1)
أتوبيس دعاية بدورين ينطلق في الحملة الثانية للتوعية والتسجيل بالتأمين الصحي الشامل

 

أتوبيس دعاية بدورين ينطلق في الحملة الثانية للتوعية والتسجيل بالتأمين الصحي الشامل (2)

جانب من توعية الأهالى فى ميادين وشوارع محافظة الاقصر

أتوبيس دعاية بدورين ينطلق في الحملة الثانية للتوعية والتسجيل بالتأمين الصحي الشامل (3)

الاتوبيس الدعائى للتأمين الصحى يجوب الأقصر فى شهر كامل لتوعية المواطنين

 

 

 


الاقصر

اتوبيس دعاية للتامين الصحى بالاقصر

ميدان ابوالحجاج الاقصري

دير ماجرجرس بالرزيقات

التامين الصحى الشامل

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