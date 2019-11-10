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شركات أدوية عالمية تعلن التوسع فى استثماراتها فى مصر.. وتشيد بإزالة العقبات أمامها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:43 ص
شركات أدوية عالمية تعلن التوسع فى استثماراتها فى مصر.. وتشيد بإزالة العقبات أمامها وزارة الاستثمار
كتب: عبد الحليم سالم

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جونسون اند جونسون: توسعنا بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019 نتيجة تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.. وجلاكسو سميث: الانتهاء من خطي إنتاج جديدين لتصنيع الفولتارين باستثمارات 100 مليون جنيه نهاية 2019.. وافتتاح الخط الثانى بمصنع السلام باستثمارات 80 مليون جنيه خلال عام 2020

التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من الشركات العالمية المستثمرة فى قطاع الأدوية في مصر، بحضور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء.

وحضر اللقاء، شركات جونسون اند جونسون، وفايزر، وايلى ليلى وفارما وجلاكسو سميث ومونديفارما.

وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركات العالمية فى مجال الادوية فى مصر، وإزالة أى عقبات تواجه عمل هذه الشركات من خلال التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان.

وأكدت الوزيرة، تطلع الحكومة المصرية لمزيد من مساهمة الشركات العالمية في عملية التنمية في مصر خاصة فى مجال الصحة والدواء فى إطار الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتحسين حياة المواطنين.

وأكد ممثلو شركات الأدوية العالمية، رغبتهم في التوسع فى استثماراتهم في مصر فى ظل ما تتمتع به من موقع يجعلها مركزا إقليميا لشركاتهم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والاستفادة من الحوافز التى تتضمنها قانون الاستثمار بعد التعديلات الاخيرة عليه، مشيدين بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن الجهود التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة الصحة فى ازالة العقبات التى تواجه المستثمرين فى قطاع الادوية.

وذكر لويس دياز روبيو، مدير إدارة الأسواق الناشئة بشركة جونسون اند جونسون فى اوروبا والشرق الاوسط، أن شركته قامت بتوسعات فى مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019، وذلك نتيجة تحسين مناخ الاستثمار فى مصر خاصة فى قطاع الادوية، مشيرا إلى أن إجمالى أعمال الشركة فى مصر وصل إلى 2.3 مليار جنيه.

وأوضح سمير خليل، ممثل منظمة فارما للأدوية، أن منظمته تضم 22 شركة اجنبية تعمل فى قطاع الدواء فى مصر، مشيدا بمناخ الاستثمار فى مصر، والذى يساعد شركته على العمل فى مجال تصنيع وتطوير الادوية.

وأشار عمرو ممدوح، مدير شركة جلاكسو سميث، أن إجمالى استثمارات شركته فى مصر بلغت 800 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 15 ألف عامل من خلال 10 مصانع، موضحا أن الشركة ستنتهى خلال العام الحالى من خطي إنتاج جديدين لتصنيع الفولتارين باستثمارات 100 مليون جنيه، كما تعتزم افتتاح الخط الثانى بمصنع السلام باستثمارات 80 مليون جنيه خلال عام 2020.


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مصر

الصحة

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