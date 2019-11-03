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تكريم فريق عمل وزارة الاستثمار الفائز بجائزة الخدمات الذكية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:23 م
تكريم فريق عمل وزارة الاستثمار الفائز بجائزة الخدمات الذكية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
كتب عبد الحليم سالم

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كرمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم، فريق عمل موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بعد فوزه بجائزة افضل مؤسسة فى تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الالكترونية التفاعلية، فى حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم باعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
وفازت الوزارة بالجائزة منذ يومين في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومى، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة  محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء.
 
وأشادت الوزيرة، وفق ما نشره الموقع الرسمى للوزارة ، بجهود عمل فريق الموقع والذى يضم فريق خريطة مصر الاستثمارية وفريق الاستثمار فى المحافظات وفريق التواصل الاجتماعى والتصميمات وفريق تقنية المعلومات، ودعت الوزيرة، فريق العمل إلى الاستمرار فى تحديث وتطوير الخريطة باستمرار من أجل تقديم افضل خدمة للمستثمرين.
 
ويضم فريق خريطة مصر الاستثمارية، مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، وكل من الدكتور عبد الستار عزت، و منة الله محمود عامر، وأحمد محمود مصطفى، و علا ممدوح، وأميره شكري، ومنال نبهان، و مي طه، و يحيى نصار، ونانسي فخر، وسامح همام، ومحمد حمدي، و ميان المنشاوى، وابتسام حازم، ومحمود هدهود، وخالد الحديدي، اضافة إلى كل من الدكتور عمرو أبو الفتوح، معاون الوزيرة، ورمضان حسن، مدير إدارة الاعلام بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفريق التواصل الاجتماعى والتصميمات، ويضم كل من مصطفى أبو العلا، و كريم الشواربى، و مها رشاد، وفريق الاستثمار فى المحافظات، ويضم كل من نسرين شكري، وسلمي مشرفة، و أيه السبـاعي، وسارة جمال، وفريق الاستثمار بمدينة نصر وهم  د. حنان ابراهيم، ومروة شحاته، وهبه قاسم، و رشا نبهان، وأمنية حسيني، و امل عبد المنعم، ومروة فائق، وفريق تقنية المعلومات ويضم كل من المهندس محمد حسن، والمهندس محمد موافى، وفريق ادارة الحوكمة ويضم كل من مي النجار ومنة مجدي، واسماء أنيس و ندي رجائي ومني عماد ورنا نور واسراء سمك وبسمة عزت  وفريق CRM ويضم كل من  أحمد جلال، و باسم مرزوق.
 
الجدير بالذكر، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثياتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المُقدمة بها.

الخريطة الاستثمارية

فريق الخريطة الاستثمارية

وزيرة الاستثمار

مجلس الوزراء

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