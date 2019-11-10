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شبورة مائية تغطى سماء القليوبية والمرور يناشد المواطنين بتوخى الحذر.. صور

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:22 ص
شبورة مائية تغطى سماء القليوبية والمرور يناشد المواطنين بتوخى الحذر.. صور شبورة مائية بطرق وكبارى القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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غطت شبورة مائية، صباح اليوم الأحد، العديد من مدن محافظة القليوبية وخاصة الطريق الزراعى "القاهرة – الإسكندرية"، و"شبرا – بنها" الحر والطريق الرئيسية بالمحافظة، وناشد مرور القليوبية بقيادة اللواء إيهاب مرزوق، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت من الساعات الأولى لصباح اليوم وحتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

 

الشبورة المائية تملاء شوارع وكبارى القليوبية (1)
الشبورة المائية تغطى شوارع وكبارى القليوبية 

 

الشبورة المائية تملاء شوارع وكبارى القليوبية (2)
الشبورة المائية
 
الشبورة المائية تملاء شوارع وكبارى القليوبية (3)
الشبورة المائية تكسو كبارى القليوبية

 

الشبورة المائية تملاء شوارع وكبارى القليوبية (4)
الشبورة المائية بطرقات القليوبية

 

الشبورة المائية تملاء شوارع وكبارى القليوبية (5)
الشبورة المائية بشوارع وكبارى القليوبية

القليوبية

مرور القليوبية

شبورة بسماء القليوبية

محافظة القليوبية

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