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شاهد.. حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر من وسط البلد للمهندسين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:43 م
شاهد.. حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر من وسط البلد للمهندسين كوبرى أكتوبر
كتب – سليم على

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شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاه القادم من وسط البلد الى المهندسين، وكذلك الأمر فى الاتجاه المقابل للقادم من وسط البلد ومتجه إلى مدينة نصر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

 


كوبرى أكتوبر

سيولة مرورية بكوبرى أكتوبر

حالة المرور

حالة المرور بكوبرى أكتوبر

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