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شاهد.. الأمطار الغزيرة تغرق "دبى مول".. والفرق المتخصصة تسيطر على الموقف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:11 م
شاهد.. الأمطار الغزيرة تغرق "دبى مول".. والفرق المتخصصة تسيطر على الموقف مركز دبي
كتب سمير حسنى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تظهر تسرب مياه الأمطار إلى أسواق دبى مول فى الإمارات العربية المتحدة.

 

دبى 3
اسواق دبي

 

يأتى ذلك فيما ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الفرق المتخصصة في شركة "إعمار" نفذت أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار.

 

دبى 4
مركز دبي

 

وتظهر مقاطع الفيديو التى انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهور تجمعات كثيرة لمياه الأمطار داخل المحال التجارية بالمركز الشهير.

 

دبى مول 2
دبي مول

 

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، على تويتر: "قامت الفرق المتخصصة في شركة اعمار بتنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار".

 

دبى مول

 


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