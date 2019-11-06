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صور.. تعرف على شوارع بمدينة الغردقة تخضع لأعمال التطوير

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:12 ص
صور.. تعرف على شوارع بمدينة الغردقة تخضع لأعمال التطوير اعمال تطوير مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تجرى عدة أعمال تطوير بعدة مناطق وشوارع متفرقة بمدينة الغردقة، بهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وكذلك لتغير الصورة البصرية للمدينة السياحية، تعرف على الشوارع التى يتم فيها أعمال التطوير فى المعلومات الآتية. 

1- تجرى شركات المقاولات أعمال تطوير بطريق المطار خلف فرق الأمن بمدينة الغردقة وحتى ميدان الفلاحة، حيث تجرى أعمال تركيب الانتر لوك وتخضير الجزيرة الوسطى به كذلك رصفه

2- الشوارع الداخلية لمنطقة الوفاء، ضمن المناطق القديمة التى يتم تطويرها، حيث تبدأ الشركات المنوطه بالعمل هناك برصف الطرق، كما تم أعمال تعلية مطابق الصرف الصحى وتركيب بلدورات هناك .

3- طريق الحجاز يعد من أهم شَوارع مدينة الغردقة وأكبرها، تجرى فيه أعمال تطوير ورفع كفاءة التى قاربت على الانتهاء، حيث يجرى التطوير بالجزيرة الوسطى بالطريق

4-  طريق الشيرتون من أهم شَوارع الغردقة السياحية المهمة، حيث إن هذا الطريق يعد من الشوارع الحيوية ومتنزه للسياح لاحتوائها على كمية كبيرة من البازارات السياحية، حيث تقوم شركة المقاولون العرب بأعمال التطوير بشارع الشيراتون وذلك بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة الساحلية .

5- تطوير ورصف طريق مدخل مدينة الغردقة، والذى تعد مظهر جمالى لمدينة الغردقة، حيث تسعى المحافظة للانهاء من تطوير ورصف مدخل مدينة الغردقة من منطقة غرب الغردقة بأسرع وقت ممكن

6- تطوير أمتداد الطريق الواصل بين عمارات الإسكان الإجتماعى و طريق الفيروز وطريق الحرية 11-12-13بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة.

 

أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة (1)
أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة

 

أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة (2)
أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة

 

أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة (3)
أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة

 

أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة (4)
أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة

 

أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة (5)
أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة

 

أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة (6)
أعمال تطوير شوارع مدينة الغردقة

 


البحرالاحمر

اعمال التطوير بطرق الغردقة

الغردقة

طريق الشيرتون

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