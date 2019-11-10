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زى النهارده عام 1952.. استقالة أول أمين عام للأمم المتحدة "تريجفى لي"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 ص
زى النهارده عام 1952.. استقالة أول أمين عام للأمم المتحدة "تريجفى لي" تريجفى لى أول أمين عام للأمم المتحدة
كتب محمود رضا الزاملى

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فى أوسلو بالنرويج وفى السادس عشر من يوليو عام ١٨٩٦ ولد (تريجفى لى) الذى كان أول أمين عام للأمم المتحدة ،وكان قد حصل على درجة علمية فى القانون من جامعة أوسلو فى ١٩١٩، وانضم لعضوية منظمة شباب حزب العمل النرويجى كما كان مساعدا لأمين حزب العمل فى الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٢٢ ومستشارا قانونيا لاتحاد نقابات العمال النرويجية من ١٩٢٢ إلى ١٩٣٥.

وفى حكومة حزب العمل تولى منصب وزير العدل من ١٩٣٥، إلى ١٩٣٩ ثم وزير التجارة والصناعات، وخلال الحرب العالمية الثانية كان وزيرا للإمداد والشحن، ورغم الغزو الألمانى فى أبريل ١٩٤٠ أمكنه الإبقاء على الأسطول النرويجى ليستخدمه الحلفاء ثم أصبح وزيرا لخارجية النرويج فى فبراير ١٩٤١، وانتخب عضوا فى البرلمان النرويجى وأعيد انتخابه فى ١٩٤٥.

 

وفى يونيو ١٩٤٥ استقالت الحكومة التى كان وزيرا فيها وعُيّن وزيرا للخارجية فى الوزارة الائتلافية المؤقتة وشغل نفس المنصب فى حكومة حزب العمل الجديدة فى أكتوبر ١٩٤٥ ثم ترأس الوفد النرويجى إلى مؤتمر الأمم المتحدة فى سان فرانسيسكو فى أبريل ١٩٤٥.

 

وكان رئيسا للجنة الثالثة التى صاغت أحكام الميثاق المتعلقة بمجلس الأمن، وفى ١ فبراير ١٩٤٦، انتُخب أول أمين عام للأمم المتحدة فى الجلسة الـ٢٢ للجمعية العامة، وقامت الجمعية العامة فى ١ نوفمبر ١٩٥٠ بتمديد فترة خدمته لثلاث سنوات أخرى اعتبارا من ١ فبراير ١٩٥١ لكنه استقال من منصب الأمين العام «زى النهارده» فى ١٠ نوفمبر ١٩٥٢بسبب معارضة الاتحاد السوفييتى له لتأييده عمل الأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية.

 


زى النهارده

استقالة أول أمين عام للأمم المتحدة

تريجفى لي

الأمم المتحدة

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