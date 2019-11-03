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أمين عام الأمم المتحدة يدعو زعيمة ميانمار لضمان العودة الآمنة للروهينجا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:50 م
أمين عام الأمم المتحدة يدعو زعيمة ميانمار لضمان العودة الآمنة للروهينجا الروهينجا ـ صورة أرشيفية
بانكوك(أ ش أ)

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ تجاه أزمة أقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار.

وحث جوتيريش - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" - زعيمة ميانمار ، أونج سان سو تشي - خلال مشاركتهما في قمة قادة دول جنوب شرق أسيا "آسيان" المنعقدة في (بانكوك) - على ضمان العودة "الآمنة" للاجئى "الروهينجا " إلى ديارهم .


ودعا ميانمار إلى توفير بيئة تضمن عودة آمنة وطوعية وذات كرامة "للروهينجا" ، وضمان العبور الكامل لممثلي المجموعات الإنسانية إلى أماكن عودة "الروهينجا".


وكان عدد قليل من "الروهينجا " قد عاد إلى ميانمار ، إلا أن الكثير منهم يخشى ارتكاب حملات اضطهاد جديدة بحقهم.
وأشارت "الشبكة " إلى أن ميانمار لا تعطي أقلية "الروهينجا" المسلمة حقوق المواطنة الكاملة، حيث ترحب ميانمار حاليا بعودة "الروهينجا " في حالة الموافقة على أن يظلوا تحت حراسة مشددة بعد أن أحرقت قراهم.


يذكر أن جيش ميانمار شن حملات اضطهاد واسعة ضد "الروهينجا " في ولاية "راخين" في أغسطس عام 2017؛ مما أدى إلى فرار أكثر من 740 ألفا منهم إلى بنجلاديش - المجاورة - ووصفت الأمم المتحدة هذه الحملات بأنها إبادة جماعية


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