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زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:00 ص
زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" المارينز
كتب محمد جمال

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تعتبر قوات المارينز الأمريكية أحد الفروع الأربعة للقوات العسكرية الأمريكية، وتخضع جزئيًا للقوات البحرية الأمريكية.

وفى مثل هذا اليوم فى العاشر من نوفمبر عام 1775، تم تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم "المارينز" ويعمل فى سلاح مشاة البحرية الأمريكى 190 ألف جندى فى الخدمة الفعلية و40 ألف جندى فى الاحتياط.

ويقع مركز قيادة فى أرلينجتون بولاية فيرجينيا وتضم مكاتب القيادة والتحكم.

وتتنوع مهام سلاح المشاة البحرى الأمريكى، سواء التعامل والتنسيق مع سلاح البحرية الأمريكية وتوصيل المعونات والأسلحة فى الأزمات العالمية والاستخدام فى عمليات الإبرار المائية والاقتحام الساحلى والتنقل بواسطة البحرية الأمريكية وحراسة القواعد البحرية داخل وخارج الولايات المتحدة.

 


المارينز

البحرية الأمريكية

أمريكا

أرلينجتون

اليوم السابع بلس

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