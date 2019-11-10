زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"

كتب محمد جمال

تعتبر قوات المارينز الأمريكية أحد الفروع الأربعة للقوات العسكرية الأمريكية، وتخضع جزئيًا للقوات البحرية الأمريكية.

وفى مثل هذا اليوم فى العاشر من نوفمبر عام 1775، تم تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم "المارينز" ويعمل فى سلاح مشاة البحرية الأمريكى 190 ألف جندى فى الخدمة الفعلية و40 ألف جندى فى الاحتياط.

ويقع مركز قيادة فى أرلينجتون بولاية فيرجينيا وتضم مكاتب القيادة والتحكم.

وتتنوع مهام سلاح المشاة البحرى الأمريكى، سواء التعامل والتنسيق مع سلاح البحرية الأمريكية وتوصيل المعونات والأسلحة فى الأزمات العالمية والاستخدام فى عمليات الإبرار المائية والاقتحام الساحلى والتنقل بواسطة البحرية الأمريكية وحراسة القواعد البحرية داخل وخارج الولايات المتحدة.