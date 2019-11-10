روشتة لحماية الأطفال والشباب من الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

الإصابة بالسرطان هى أحد المشكلات الكبرى فى حياة الإنسان، لكن تزداد الأزمة حالة إصابة طفل بهذا المرض الفتاك، وهناك عدة عوامل وراء الإصابة بالسرطان، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات اليوم لحماية صحة الرضع والأطفال الصغار، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان فى المستقبل وفقا لموقع "healthline".

السلوكيات المشجعة التى قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان عند الإطفال هى:

الحصول على ما يكفى من حمض الفوليك أثناء الحمل.

الرضاعة الطبيعية.

الحصول على ما يكفى من النشاط البدنى أثناء الطفولة.

تجنب تعاطى الكحول والتبغ أثناء الحمل.

إبعاد الأطفال عن التدخين السلبى.

الحد من التعرض لتلوث الهواء المرورى.

تجنب التعرض للمواد الكيميائية التى يمكن أن تسبب السرطان.

الحد من كمية الإشعاع المستخدمة خلال اختبارات طبية معينة مثل الأشعة المقطيعة.

التعرف على تاريخ العائلة من الإصابة بالأمراض السرطانية.

أما فى مرحلة الشباب تشمل هذه الفترة العديد من التغيرات الجسدية والاجتماعية أثناء النمو هذه التغييرات تخلق فرصًا فريدة للوقاية من السرطان من خلال معالجة بعض التعرضات والسلوكيات بين شباب اليوم ، يمكننا تقليل فرص الإصابة بالسرطان فى المستقبل من خلال ما يلى:

تعزيز السلوكيات الوقائية.

تناول نظام غذائى غنى بالفواكه والخضروات.

الحصول على ما يكفى من النشاط البدنى.

الحد من التعرضات الضارة.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب التعرض لبعض المواد الكيميائية.

الحد من جرعة الإشعاع أثناء إجراءات التصوير الطبى.