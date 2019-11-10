رسمياً..نتنياهو يسقيل من منصب وزير الدفاع لصالح " نفتالى بنيت"

كتب- هاشم الفخرانى

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استقالته من منصب وزير الأمن الذي كان يشغله الى جانب كونه رئيسا للوزراء، تمهيدا لتولي نفتالي بينيت من حزب "اليمين الجديد" مهامه في هذا المنصب بعد تعيينه الجمعة.

وصادقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم على تعيين بينيت وزيرا لأمن، حسب ما ذكرت يديعوت أحرونوت ، مشيرة الى أن " بينيت " وافق على أن يتخلى عن المنصب لشخص آخر يتم اختياره لاحقا في حال تم تشكيل حكومة جديدة ، كما اتفق كلا من بينيت ونتنياهو على دمج حزبي الليكود و"اليمين الجديد" في كتلة برلمانية مشتركة في الكنيست والتعاون سويا خلال الدورة البرلمانية الحالية.