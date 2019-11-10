رئيس نادى الروضة بدمياط يحرر محضرا ضد 4 أطفال لتعاطيهم المخدرات.. فيديو

دمياط عبده عبد البارى

حرر سعد يحيى رئيس مجلس إدارة نادى الروضة بدمياط، محضرا بمركز شرطة فارسكور واتهم الأطفال بالتسلل للنادى والتدخين بداخله وعلى الفور تمكن المقدم محمد المليجى رئيس مباحث مركز فارسكور من إلقاء القبض على 4 أطفال من الذين ظهروا فى الفيديو وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.

وكان أهالى مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط اشتكى من انتشار تعاطى المخدرات وخاصة بين الشباب والأطفال، مؤكدين أن الشباب والأطفال اعتادوا أن يتعاطوا المخدرات بالشوارع الخلفية والمناطق المتخللات بين المنازل على أطراف المدينة.

وحصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح تعاطى مجموعة الشباب والأطفال للمخدرات داخل نادى الروضة الرياضى.

وطالب الأهالى الجهات الأمنية بالتدخل لمنع انتشار وتعاطى المخدرات بالمدينة.

كما نادوا مديرية الشباب والرياضة بدمياط بفتح تحقيق فى واقعة تعاطى الشباب والأطفال للمخدرات داخل النادى.

من جانبه قال محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه أحال الواقعة للتحقيق.