رئيس زامبيا: 700 مليون دولار من البنك الأفريقى لدعم الاقتصاد

كتبت - هناء أبو العز

كشف إدجار لونجو رئيس دولة زامبيا ، عن لقائه مع أكينوومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، الذى وعد بدعم زامبيا بمبلغ 700 مليون دولار.

وعلى حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أعلن رئيس زامبيا أن المبلغ يستهدف تنويع اقتصادنا من خلال القطاع الخاص الذي يستهدف قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين، وهذا يتماشى مع إيمان حكومتي القوي بالاقتصاد المدفوع بالقطاع الخاص.

وكان الرئيس لونجو قد أشاد فى وقت سابق بدور مصر فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية، والنمو الاقتصادى للدول الأفريقية، من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة، معرباً عن التطلع لنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى الشامل إلى بلاده، وذلك للاستفادة بها فى إطار خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة الزامبية، والذى يستهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى.