رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

أكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، أن الغرفة سعت إلى تخفيض الأسعار من الخضر والفاكهة واللحوم، و14سلعة أخرى، بنسبة من 20 لـ30% بهدف خفض الأسعار، منها الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والسكر والمواد الاستراتيجية، وتم الاتفاق مع العديد من المستوردين الكبار والتجار على تخفيض الأسعار والنزول بها بعد انخفاض اسعار البنزين والسولار والدولار.



وأضاف "الكمونى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى عمل مبادرات من جانب الدولة لتخفيض الأسعار والنزول بها فى مختلف السلع، مؤكدًا موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إلغاء الجمارك على السلع الأساسية والضرورية لتخفيض العبء عن المواطنين، بحيث يشعر المواطن بأهمية الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ يؤتى ثماره فى جميع المجالات على مستوى الجمهورية.



وأشار أن هناك العديد من المؤتمرات بمصر وخارجها لجذب استثمارات كبيرة للسوق المصرى، وأن هناك حملة لطرق الأبواب للنهوض بالتجارة والصناعة، حيث عُقد خلال الفترة الماضية مؤتمر فى أنطاكيا بتركيا بمشاركة 50دولة إسلامية وعربية من أجل جلب الاستثمارات منها لمصر، مؤكدًا وجوده ومستثمرين كثيرين فى مؤتمر كبير بالبحرين لجلب استثمارات عديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى.



وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية عقد اجتماعًا موسعًا خلال الفترة الماضية مع 108 غرف تجارية روسية من أجل فتح آفاق استثمار فى مصر، موضحًا أن السياحة الروسية ستعود لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب السياحة البريطانية، مما يساهم فى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بشكل كبير، وأن ما تشهده الأسواق المصرية حاليًا هو نتاج السياسة الاقتصادية التى وضعها الرئيس السيسى لتخفيض الأسعار عن كاهل المواطنين.



وأكد أن التكليفات الرئيسية للغرف التجارية بضرورة تخفيض الأسعار للسلع الأساسية حتى يشعر المواطن بقيمة الاصلاح الإقتصادى، مبينًا أن سعر السكر فى الأسواق حاليًا أصبح 7جنيهات، فى حين أن سعره على بطاقات التموين 7,5جنيه، وستقوم الغرفة التجارية خلال الفترة المقبلة بعمل اجتماعا، للنزول بالأسعار بشكل كبير.