سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 03:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرف التجارية بالإسماعيلية تبدأ في تنفيذ مبادرة "إرضاء المستهلك"

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:14 م
الغرف التجارية بالإسماعيلية تبدأ في تنفيذ مبادرة "إرضاء المستهلك" معرض سلع غذائية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت الغرفة التجارية بالإسماعيلية استعداداتها لانطلاق مبادرة "إرضاء المستهلك "، والتي أعلن عنها الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بجميع المحافظات.

وأوضح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، في بيان له، أن الغرفة التجارية وضعت مخطط شمل جميع شوادرها ومعارضها، على أن يتم البدء في التجربة خلال أيام لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلي أن المبادرة ستبدأ بالأحياء والمناطق الشعبية التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، مضيفًا أن الشوادر والمعارض ستكون ثابتة ومتحركة وستتواجد في جميع أنحاء المحافظة، لسهولة بيع منتجاتها للمواطنين واستفادة جميع قاطنى محافظة الإسماعيلية من المبادرة.

 

 

 


الغرفة التجارية

الغرفة التجارية بالاسماعيلية

مبادره ارضاء المستهلك

الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: تطوير المعرض ووديعة بـ1.5 مليون لتعظيم الإيرادات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:00 ص

بروتوكول بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية وجامعة القناة لبيع منتجات الجامعة بسعر التكلفة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 06:08 م

إلغاء تشكيل مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:22 م

بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:58 ص

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعتذر عن تنظيم معرض مستلزمات الدراسة

الإثنين، 09 سبتمبر 2013 04:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة