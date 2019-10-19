الغرف التجارية بالإسماعيلية تبدأ في تنفيذ مبادرة "إرضاء المستهلك"

وأوضح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، في بيان له، أن الغرفة التجارية وضعت مخطط شمل جميع شوادرها ومعارضها، على أن يتم البدء في التجربة خلال أيام لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلي أن المبادرة ستبدأ بالأحياء والمناطق الشعبية التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، مضيفًا أن الشوادر والمعارض ستكون ثابتة ومتحركة وستتواجد في جميع أنحاء المحافظة، لسهولة بيع منتجاتها للمواطنين واستفادة جميع قاطنى محافظة الإسماعيلية من المبادرة.